Ungeimpfte werden ausgeschlossen

2G-Regel in Berlin könnte schon am Wochenende kommen

09.11.2021, 09:29 Uhr | dpa

Ein Schild weist auf die 2G-Regel an einer Bar hin: Die neue Corona-Regel könnte in Berlin schon sehr bald in Kraft treten. (Quelle: Seeliger/imago images)

In Berlin hat sich der Senat auf eine flächendeckende Ausweitung der 2G-Regel geeinigt. Die neue Corona-Regel, wonach nur noch Geimpfte und Genese Zutritt zu vielen Bereichen haben, könnte schon sehr bald in Kraft treten.

Kino-, Theater- oder Restaurantbesuche nur noch genesen oder mit Impfpass? Die sogenannte 2G-Regel könnte in Berlin laut dem scheidenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) bereits ab dem Wochenende oder ab Anfang der kommenden Woche gelten. "Wir haben ja beschlossen, in welche Richtung es gehen soll, und das wird jetzt formuliert", sagte er am Dienstag im RBB-Inforadio.



Der Senat wolle die neuen Vorgaben Mitte der Woche in einer Sondersitzung beschließen, "so dass es gegebenenfalls sogar schon zum Wochenende, spätestens aber Anfang der Woche auch umgesetzt werden kann, und das ist schneller als viele andere Bundesländer, die immer noch zugucken, ob irgendwas von der Bundesebene kommt", sagte Müller.

2G-Regel in Berlin steht bevor: Kontrollen sollen verschärft werden

In welchen Bereichen die 2G-Regel dann konkret gelten soll, ließ Müller noch weitgehend offen. "Es wird in der Gastronomie, es wird dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, bei Veranstaltungen, Kultur, Sport, da wird so etwas auch eine Rolle spielen." Es müsse aber unterschieden werden zwischen außen und innen. Eine 2G-Plus-Regel, wonach Geimpfte oder Genesene zum Beispiel für Club-Besuche oder bei Großveranstaltungen zusätzlich noch einen Test vorweisen müssen, strebe der Senat zumindest im ersten Schritt zunächst nicht an.

Mit Blick auf Kontrollen kündigte Müller an, dass Polizei und Ordnungsämter "wieder mehr hingucken und schärfer kontrollieren" würden. Er setze aber auch auf die Eigenverantwortung der Gastronomen: "Wir müssen doch gemeinsam ein Interesse haben, so sicher wie möglich die nächsten Monate zu gestalten", sagte Müller.