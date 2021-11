Polizei muss einschreiten

Maskenverweigerer bedroht Kontrolleure mit Cuttermesser

18.11.2021, 19:30 Uhr | dpa

Eine S-Bahn im Bahnhof Berlin-Südkreuz (Archivbild): In einem Zug auf dem Weg zum Südkreuz hat ein Mann Kontrolleure bedroht. (Quelle: Ditsch/imago images)

Im Nahverkehr in Berlin gilt immer noch die Maskenpflicht. Ein Reisender wollte das nicht akzeptieren – und drohte Kontrolleuren mit einem Messer. Doch das war nicht sein einziges Vergehen.

Ein Reisender hat nach Polizeiangaben Kontrolleure in der Bahn mit einem Cuttermesser bedroht, als diese ihn auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung ansprachen. Der 31-Jährige sei den Bahnmitarbeitern am Mittwochnachmittag im Regional-Express auf der Fahrt vom Bahnhof Lichterfelde Ost nach Berlin-Südkreuz aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der Mann habe angegeben, weder eine Maske noch einen Fahrschein zu haben. Dann habe er das Cuttermesser aus der Hosentasche geholt.

Am Bahnhof Südkreuz forderten Bahnmitarbeiter den Mann auf, den RE3 zu verlassen. Dort verhielt er sich dann laut Polizei Sicherheitsmitarbeitern der Bahn gegenüber aggressiv, so dass Bundespolizisten einschritten und den 31-Jährigen vorläufig festnahmen.



Bei ihm wurden nach den Angaben mehrere Cuttermesser gefunden. Außerdem hatte der Mann Kleidung bei sich, die laut Polizei gestohlen sein könnte. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Bedrohung, Erschleichens von Leistungen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verdacht des Diebstahls ermittelt.