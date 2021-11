Mordkommission ermittelt

Wohnungsmord im Wedding – Konkrete Hinweise gefunden

25.11.2021, 16:19 Uhr | dpa, JL

Im Wedding ist wohl ein Mann ermordet worden. Bekannte fanden ihn tot in seiner Wohnung – die Mordkommission ermittelt. Inzwischen soll es konkrete Ermittlungsansätze geben.

Ein 39-jähriger Mann ist in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding mutmaßlich ermordet worden. Der Mann wurde am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr von Bekannten tot in einem Mietshaus in der Müllerstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte. Laut Berliner Staatsanwaltschaft hat der Mann arabische Wurzeln. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

"Die Auffindesituation des Toten deutet auf ein Tötungsdelikt hin", so die Mitteilung der Polizei. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Dazu wie der Mann ums Leben kam, äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht, allerdings gebe es bereits konkrete Hinweise und Ermittlungsansätze, denen nachgegangen wird.