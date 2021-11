Koalitionsvertrag in Berlin steht

Finanzressort geht an Grüne, Stadtentwicklung an SPD

29.11.2021, 12:34 Uhr | t-online, dpa, AFP

Berlins SPD-Chefin Franziska Giffey vermeldet Erfolg: Die Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken sind abgeschlossen, der Koalitionsvertrag steht. Auch die Ressortverteilung steht fest.

Zwei Monate nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin haben sich SPD, Grüne und Linke in der Hauptstadt auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Es gebe "eine politische Einigung über alle noch offenen Punkte im Koalitionsvertrag für die Bildung einer neuen Berliner Landesregierung", hatte SPD-Landeschefin Franziska Giffey am Sonntag auf Instagram erklärt. "Ich bin erleichtert."

Berlin: Finanzressort geht an die Grünen

Am Montag folgte dann die Vorstellung des rot-grün-roten Koalitionsvertrages im Berliner Abgeordnetenhaus. In diesem findet sich auch die Verteilung der Ressorts im neuen Senat. Die SPD wird demnach den Bereich Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zurückbekommen, die Grünen übernehmen die Finanzen.



Für die Grünen bleibt es trotz ihres verbesserten Wahlergebnisses bei drei Ressorts. Der Bereich Finanzen gilt jedoch als der wichtigste Bereich nach dem Amt des Senatschefs. Wer dieses und die anderen beiden Ressorts leiten wird, würden die Berliner Grünen intern entscheiden und dann "bald" mitteilen, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.



Daneben behalten die Grünen den Bereich Umwelt, Verkehr, Klimaschutz und Verbraucherschutz. Hinzu kommt das Gesundheitsressort, das um Wissenschaft ergänzt wird. Die Zuständigkeit für die Justiz und Vielfalt inklusive Antidiskriminierung wechselt hingegen an die Linke. Diese behält zudem die Ressorts Kultur und Europa sowie Integration, Arbeit und Soziales.



Berliner SPD sichert sich vier Ressorts



Die SPD, die bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September trotz ihres historisch schlechtesten Ergebnisses von 21,4 Prozent stärkste Kraft geworden war, bekommt insgesamt vier Ressorts: Neben der Stadtentwicklung wird sie die Bereiche Inneres, Wirtschaft und Bildung verantworten. Außerdem stellen die Sozialdemokraten den Chef der Senatskanzlei.



Bei der SPD und den Grünen müssen nun noch Parteitage über den Entwurf des Koalitionsvertrages abstimmen. Dies soll am 5. beziehungsweise 12. Dezember stattfinden. Die Linke startet eine Urabstimmung, die bis zum 17. Dezember dauern soll.



Am 21. Dezember soll dann Franziska Giffey zur neuen Regierenden Bürgermeisterin von Berlin gewählt werden.