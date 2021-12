Cafés in Berlin

"Gratis Kaffee"-Angebot für Ungeimpfte schlägt Wellen

01.12.2021, 08:06 Uhr | pb, t-online

Eröffnung einer "Wonder Waffel"-Filiale in Saarbrücken vor der Pandemie (Archivbild): Auf der Instagram-Seite der Kette wird ein Gratis-Kaffee für Ungeimpfte beworben. (Quelle: Becker&Bredel/imago images)

In die Berliner Gastronomie dürfen Ungeimpfte seit Einführung von 2G in der Hauptstadt nicht mehr Platz nehmen. Mehrere Cafés reagieren nun, und locken mit einem "Gratis Kaffee to Go".

Mitten in der Vierten Welle bieten in Berlin mehrere Cafés "Kaffee für Ungeimpfte" an. So warb die Franchise-Kette "Wonderwaffel", das deutschlandweit Filialen betreibt, am Dienstag mit einem "Gratis Kaffee für Ungeimpfte" in seinen Berliner Filialen auf Instagram und Facebook. Allein in Berlin betreibt die Kette sieben Filialen, laut Website insgesamt 42 Geschäfte deutschlandweit.

Am Mittwochmorgen ruderte die Kette dann in einem Beitrag auf den sozialen Netzwerken zurück: "Wir haben den Beitrag gelöscht, damit sich Menschen und Freunde nicht untereinander streiten und diskutieren." Das Angebot gelte dennoch weiter bis zum Ende des Jahres.

Mittlerweile gelöschter Instagram-Beitrag auf der "Wonder Waffel"-Seite von Dienstag. (Quelle: Instagram-Beitrag)

In der Hauptstadt gelten seit Samstag mit der Einführung der 2G-Regel strengere Corona-Maßnahmen: Zu den meisten Geschäften haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, sind die "Wonderwaffel"-Läden nicht die einzigen Cafés, die ein solches anbieten.

Auch in einem Charlottenburger Café an der Uhlandstraße gibt es demnach ein entsprechendes Angebot. Gegenüber der Zeitung verteidigte die Inhaberin des Geschäfts das Angebot: "Wir finden es nicht richtig, Menschen nur wegen einer anderen Meinung auszugrenzen." Auf Instagram erhielten die Cafés für ihre Ankündigungen deutlich mehr "Gefällt mir"-Angaben als unter früheren Beiträgen, in den Kommentaren diskutieren Nutzer das Angebot kontrovers.

Café in Berlin: Im Kleingedruckten werden Geimpfte eingeladen

Wie auch "Wonderwaffel" sichert man sich in Charlottenburg ab: Beide haben im Kleingedruckten ihrer Angebote den Hinweis ergänzt, dass die Gratis-Kaffee-Angebote auch für Geimpfte und Genesene gelte. Aber eben nur, wenn man das Heißgetränk direkt mitnimmt. Beim Blick auf die Kommentare unter den Beiträgen der Gastro-Betreiber fällt auf: Der Beifall für die Aktionen kommt in den sozialen Medien dennoch vor allem aus der Ecke von Impfskeptikern.

Unter dem "Wonderwaffel"-Beitrag, vor seiner Löschung, schrieb eine Nutzerin dazu: "Die Geister, die ich rief. Viel Spaß dann mit den ganzen Querflöten im Laden."