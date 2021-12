Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt erneut leicht

02.12.2021, 08:29 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist erneut leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Donnerstag mit 1180,1 an. Am Mittwoch lag der Wert bei 1209,4, am Dienstag bei 1268,9.

Die Landkreise Nordsachsen (984,6), Zwickau (972,7) und der Vogtlandkreis (964,7) sind unter die Marke von 1000 gerutscht. Auch die Stadt Leipzig (689,5) liegt deutlich darunter. Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1961,0).

Trotz der leicht sinkenden Werte bleibt der Freistaat den RKI-Daten zufolge mit Abstand der Corona-Hotspot Deutschlands - gefolgt von Thüringen (993,8) und Brandenburg (655,0).

Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat laut RKI inzwischen 513.069 Covid-19-Fälle und 11.079 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Am Donnerstag kamen 10.327 Infektionen dazu und 82 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus.