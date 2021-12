Berlin

Vier Bundestagsfraktionsvizes aus dem Norden

09.12.2021, 19:35 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein ist im neuen Bundestag stärker als bisher in den Fraktionsführungen vertreten. Die SPD-Parlamentarier wählten am Donnerstag Sönke Rix zum stellvertretenden Vorsitzenden. Neu auf diesem Posten bei der FDP ist Gyde Jensen. Johann Wadephul bei CDU/CSU und Konstantin von Notz bei den Grünen waren auch schon in der vergangenen Legislaturperiode Fraktionsvizes. Mit Wolfgang Kubicki von der FDP stellt der Norden auch nach wie vor einen Bundestagsvizepräsidenten.