In Berlin-Charlottenburg

Demo gegen Corona-Maßnahmen am zweiten Weihnachtstag

26.12.2021, 15:37 Uhr | dpa

In Berlin haben Gegner der Corona-Maßnahmen am zweiten Weihnachtstag demonstriert. Dabei sind weit weniger Menschen unterwegs gewesen, als angemeldet waren.

Gegner der Corona-Maßnahmen sind am zweiten Weihnachtsfeiertag in Berlin-Charlottenburg auf die Straße gegangen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beteiligten sich an der zunächst friedlichen Demonstration am Sonntagnachmittag rund 150 Teilnehmer.



Ein dpa-Reporter schätzte 300 bis 400 Teilnehmer – und damit weit weniger als die 2.000 Teilnehmer, die laut Polizei angemeldet waren.



Der genehmigte Protestzug startete am Hardenbergplatz und sollte über den den Wittenbergplatz und den Kurfürstendamm laufen. Ein weiterer war zuvor von der Polizei verboten worden.