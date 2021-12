Großeinsatz in Berlin

Supermarkt brennt nieder – Straße gesperrt

27.12.2021, 15:07 Uhr | dpa, MaM

Einsatz in Berlin-Lichtenberg: Erst gegen 7 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand als gelöscht. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)

Die Flammen schlugen hoch, das Dach stürzte ein: In Berlin ist ein Supermarkt niedergebrannt. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. Eine Straße musste dazu vollständig gesperrt werden.

Ein Supermarkt in Berlin im Stadtteil Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Fläche von rund 1.200 Quadratmetern von den Flammen erfasst. Verletzt wurde niemand. Insgesamt versuchten 90 Feuerwehrleute den Brand zu löschen.

Feuerwehrleute löschen in Berlin Lichtenberg einen Supermarkt: 90 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)



"Die Lage ist übersichtlich", sagte ein Feuerwehrmann vom Einsatzort. Trotzdem sei das Gebäude noch kurz vor 04.00 Uhr in Vollbrand gewesen. Wegen der Löscharbeiten musste die Siegfriedstraße komplett gesperrt werden.

Erst gegen 7 Uhr teilte die Polizei auf Twitter mit, dass das Gebäude gelöscht sei. Die Aufräumarbeiten aber dauerten noch an. Da Einsturzgefahr bestand, habe man das Gebäude nur von außen löschen können. Nach und nach sei dann das Dach eingestürzt.