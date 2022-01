Polizei ermittelt

15-Jähriger bei Angriff mit Pyrotechnik schwer verletzt

03.01.2022, 13:15 Uhr | dpa, t-online, ads

Ein Böller explodiert an Silvester in Berlin (Archivbild): Bisher ist unklar, was genau die Verletzungen des Jungen verursachte. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)