Großeinsatz in Berlin

Person soll Schüsse abgegeben haben – Straßensperrung

09.01.2022, 18:37 Uhr | KS, JL, t-online

Polizisten in Berlin (Archivbild): Am Boxhagener Platz soll eine Person Schüsse abgefeuert haben. (Quelle: xcitepress/imago images)

In Berlin ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Person soll mit einer Luftdruckwaffe Schüsse abgegeben haben. Mehrere Plätze und Straßen wurden abgesperrt.

Am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain soll am Sonntagnachmittag eine Person mit einer Luftdruckwaffe um sich geschossen haben, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von t-online bestätigte. Nun gehe es an die Untersuchungen: "Das Ganze werden wir jetzt auf den Wahrheitsgehalt überprüfen."

Dazu seien bereits mehrere Zeugen befragt worden. Beamte sind mit einem Großaufgebot vor Ort und haben unter anderem die Gärtnerstraße abgesperrt.