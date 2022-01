Tödlicher Unfall

Horrorcrash auf A9 – drei Fahrzeuge kollidieren

17.01.2022, 10:56 Uhr | t-online, KS

Tragischer Unfall auf der A9 in Richtung Berlin: Drei Autos kollidierten, ein Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Am Sonntagabend ist es auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin zu einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen, bei dem eine Person ums Leben kam. Nach einer Kollision mit zwei Autos fuhr ein weiterer Wagen in die Unfallstelle, wie die Polizei auf Anfrage von t-online bestätigte.

Der Mitsubishi wurde schwer zertrümmert: Der Fahrer erlag seinen Verletzungen. (Quelle: NonstopNews)



Zunächst war ein Kleintransporter auf einen Mitsubishi aufgefahren. Beide Fahrzeuge gerieten dabei ins Schleudern, der Mitsubishi kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Dann fuhr ein Ford SUV in die Fahrerseite des Autos.

Der Fahrer des Mitsubishi wurde eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zu den Verletzungen der anderen Unfallbeteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Neben mehreren Einsatzkräften kam auch ein Gutachter zum Unfallort. Die Autobahn war für fünf Stunden in Richtung Berlin gesperrt. Was zu der Kollision geführt hatte, ist derzeit noch unklar.