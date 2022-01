Berlin

Inzidenz im Saarland steigt: 1618 neue Corona-Infektionen

30.01.2022, 10:14 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Saarland in der Corona-Pandemie weiter gestiegen. Am Sonntag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) 1134 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 1111,9. Binnen eines Tages wurden 1618 neue Corona-Infektionen registriert, teilte das RKI mit (Stand: 03.47 Uhr).

Zwei weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt liegt die Zahl der Toten damit bei 1328. Seit Beginn der Pandemie gab es den Angaben zufolge 102.053 bestätigte Corona-Infektionen.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von Sonntag (Stand: 09.05 Uhr) 31 erwachsene Covid-19-Patienten - zehn von ihnen mussten beatmet wurden.