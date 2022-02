Berlin

Innenausschuss über Corona-Lage bei Polizei und Feuerwehr

07.02.2022, 02:22 Uhr | dpa

Die Corona-Situationen bei der Berliner Polizei und der Feuerwehr sind Thema an diesem Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Eine beträchtliche Zahl von Polizisten und Feuerwehrleuten befindet sich wegen Corona-Kontakten in Quarantäne oder ist selber mit dem Virus infiziert. Einschränkungen bei der Arbeit von Polizei und Feuerwehr gebe es aber bisher nicht, hieß es kürzlich. Außerdem wollen die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke am Montag die Leitlinien der Innenpolitik des Senats und der neuen Innensenatorin Iris Spranger (SPD) in dieser Legislaturperiode besprechen. CDU und AfD haben zudem noch jeweils Anträge zum Kampf gegen Rauschgiftkriminalität gestellt.