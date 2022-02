Massenschlägerei in Neukölln

Familien gehen aufeinander los – zwei Verletzte

08.02.2022, 08:49 Uhr | MaM, t-online

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei parken in der Emser Straße: Zwei Familien gingen in Neukölln aufeinander los. (Quelle: Morris Pudwell)

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zum Dienstag ein Streit zwischen zwei Familien eskaliert. 20 Personen gingen aufeinander los – dabei kam auch ein Schlaggegenstand und Pfefferspray zum Einsatz.

Kurz nach Mitternacht sind in Berlin-Neukölln zwei Familien aneinandergeraten. Der Streit schaukelte sich schnell zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung hoch, das berichtet die Polizei auf Anfrage von t-online.



Beteiligte und Polizisten stehen an einem Hauseingang: Ein Mann wurde mit einer Abschleppöse verletzt. (Quelle: Morris Pudwell)



Demnach waren an der Schlägerei in der Emser Straße zwanzig Personen beteiligt. Erst die Polizei konnte die Gruppen auseinanderbringen. Zwei Personen mussten im Anschluss ambulant behandelt werden. Eine erlitt Augenreizungen durch ein eingesetztes Pfefferspray. Eine weitere wurde mit einer Abschleppöse am Kopf verletzt.

Was Auslöser des Streites war, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun zum Tathergang.