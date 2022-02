Berlin

Spandau 04 verliert Heimspiel gegen Marseille

08.02.2022, 21:05 Uhr | dpa

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben kaum mehr Chancen auf das Erreichen der Endrunde in der Champions League. Am Dienstagabend unterlagen sie in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg CN Marseille mit 7:13 (1:5,4:1,0:5,2:2). Durch die Niederlage haben die Berliner als Sechster sieben Punkte Rückstand auf den OSC Budapest. Die Ungarn sind Vierter und die ersten Vier der Gruppe B ziehen in das Final-Turnier im Juni in Belgrad ein. Marseille liegt durch den Sieg am 9. von 14. Hauptrunden-Spieltagen gleichauf mit Pro Recco Genua mit jeweils 24 Punkten an der Spitze.

Die Südfranzosen begannen auch im Stile eines Top-Teams, nach dem ersten Viertel stand es bereits 5:1. Überraschend kam Spandau zum zweiten Spielabschnitt mit einem 4:0-Lauf zurück, glich aus und hatte sogar Chancen zur Führung. Das ließ Marseille aber nicht mehr zu, stattdessen entschieden die Gäste die Partie im dritten Durchgang praktisch vorzeitig. Die Treffer für die Wasserfreunde erzielten Dmitri Kholod (3), Nikola Dedovic (2), Dimitrios Nikolaides und Marko Stamm (je 1).