Klimaaktivisten in Berlin

Erneut Demo auf A100 – kilometerlanger Stau

11.02.2022, 08:16 Uhr | t-online, LKA, pb

Autobahnblockade in Berlin (Archivbild): Es bildet sich Stau. (Quelle: Carsten Koall/dpa)

Klimaaktivisten haben erneut die Autobahn 100 in Berlin blockiert und für Stau gesorgt. Autofahrer müssen mit deutlich mehr Fahrzeit rechnen.

Aktivisten der Aktion "Essen Retten – Leben Retten" blockieren am Freitagmorgen erneut die Autobahn 100 in Berlin. Sieben Menschen seien an der Ausfahrt Beusselstraße auf der Autobahn, teilte die Polizei mit.

Der entstandene Stau in Richtung Wedding werde immer länger, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter berichtet. Autofahrer müssen derzeit mit mehr als einer Stunde mehr Fahrzeit ab Dreieck Funkturm rechnen. Auf Twitter veröffentlichten die Aktivisten Bilder, die die Blockade zeigen sollen.

In einer Pressemitteilung der Gruppe hieß es: "Wir haben nach wie vor mehr Angst vor dem Verlust unseres Landes als vor der Innenministerin." Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Donnerstag die Blockaden der Gruppe als "inakzeptabel" bezeichnet, mit den Aktionen auf den Autobahnen würden "Menschenleben gefährdet".

Erst am gestrigen Donnerstag steckte eine hochschwangere Frau mit Wehen im von Aktivisten verursachten Stau fest und musste von der Polizei in Richtung Krankenhaus eskortiert werden.