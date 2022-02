Beschimpft und bespuckt

Rassistischer Angriff auf Familie am Kudamm

11.02.2022, 16:18 Uhr | t-online

Polizei am Kurfürstendamm (Archivbild): Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall. (Quelle: A. Friedrichs/imago images)

Ein mutmaßlicher Rassist soll in Berlin-Charlottenburg eine Familie beleidigt und den Vater attackiert haben. Er wurde vorläufig festgenommen, der Staatsschutz ermittelt.

Ein 41-Jähriger soll am Kurfürstendamm in Berlin eine Familie rassistisch beleidigt und den Vater auch angriffen haben. Das teilte die Polizei Berlin am Freitag mit. Demnach soll der 48-jährige Vater am Donnerstagnachmittag mit seiner Familie auf einem Gehweg des Kurfürstendamms unterwegs gewesen sein, als der Verdächtige laut Zeugenaussagen unvermittelt begann, erst den Mann und schließlich auch seine Frau und Kinder rassistisch zu beschimpfen.

Außerdem soll der 41-Jährige den Vater am Arm gepackt, geschlagen und geschubst haben, berichtet die Polizei weiter. Anschließend habe er von dem Mann abgelassen und in seine Richtung gespuckt und sich dann entfernt.

Berlin: Staatsschutz ermittelt gegen 41-Jährigen

Der Tatverdächtige konnte von Beamten in der Nähe aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Nachdem er erkennungsdienstlich behandelt wurde, konnte er das Polizeigewahrsam jedoch wieder verlassen. Der Staatsschutz ermittelt gegen ihn nun wegen Beleidigung und Körperverletzung.

