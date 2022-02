Demo in Mitte

Klimaaktivsten protestieren mit Kuhmist bei Özdemir

15.02.2022, 13:20 Uhr | MaM, pb, t-online

An der Scheibe festgeklebt: Klimaaktivisten demonstrieren am Dienstag im Landwirtschaftsministerium. (Quelle: Marianne Max/t-online)

Erneut haben Klimaaktivsten in Berlin für Aufsehen gesorgt: Diesmal jedoch nicht mit einer Autobahnblockade – sondern im Ministerium eines Grünen-Politikers.

Nach dem Protest auf der Straße kommt nun der Streik im Ministerium: Am Dienstagmittag haben Klimaaktivisten den Eingangsbereich eines Gebäudes des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung von Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) besetzt. Die Polizei rückte mit einem dutzend Einsatzwagen und mehreren Beamten an.

Wie eine t-online-Reporterin berichtete, hatten die Aktivisten der Gruppe "Essen retten und Agrarwende jetzt!" im Innenraum des Ministeriums an der Wilhelmsstraße im Bezirk Mitte Kuhmist verschüttet. Später klebten sich mindestens drei Aktivisten an den Fensterscheiben des Gebäudes fest, zwei weitere sollen sich ebenfalls in dem Gebäude befinden.



Mehrere Aktivisten klebten sich am Dienstagmittag an der Scheibe des Ministeriums fest. Die Polizei will sie nun entfernen. (Quelle: Marianne Max)



Die Gruppe hatte in den vergangenen Wochen für Aufsehen in der Hauptstadt gesorgt, als Mitglieder der Gruppierung sich auf der Stadtautobahn festgeklebt hatten, um gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu demonstrieren.

Die Polizei nahm derweil die Personalien von zwei Aktivisten vor dem Gebäude auf, sie erhielten einen Platzverweis. Weitere Einsatzkräfte wollen nun versuchen, die Demonstranten von der Fensterscheibe zu lösen.