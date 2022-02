Trickbetrüger in Berlin

Polizei warnt Kunden vor Ebay-Kleinanzeigen-Masche

15.02.2022, 20:41 Uhr | pb, t-online

Beim Kauf und Verkauf von Waren im Netz ist Vorsicht geboten. Die Berliner Polizei warnt nun vor Trickbetrügern, die mit einer neuen Masche versuchen, an das Geld der Hauptstädter zu kommen.

Augen auf beim Ebay-Verkauf: Die Polizei hat Berliner Verkäufer auf der Plattform "Ebay Kleinanzeigen" vor Betrügern gewarnt, die offenbar derzeit in der Hauptstadt nach Opfern suchen. Demnach seien zuletzt vermehrt Betrugsfälle festgestellt worden, bei denen ein vermeintlicher Interessent den Verkäufer zunächst ganz harmlos kontaktiert – wohl oft per WhatsApp.

Was passiert dann? Dieser angebliche Interessent möchte die Zahlung des Artikels dann über die tatsächlich existente Bezahlmethode "Sicher bezahlen" abwickeln. Doch im weiteren Chatverlauf übersenden der oder die unbekannten Täter dann dem Verkäufer einen Link. Klickt der Verkäufer der Ware diesen Link, wird er auf der folgenden Seite aufgefordert, seine Kreditkartendaten zum Erhalt der Zahlung einzugeben.

Doch zu einer Zahlung kommt es dabei nicht, so die Polizei. Stattdessen werden von der Kreditkarte des arglosen Verkäufers dann Abbuchungen getätigt – zuletzt wohl vor allem aus Russland.



Die Berliner Polizei weist daher in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung darauf hin, dass Ebay Kleinanzeigen-Verkäufer von der Plattform nie zur Eingabe von Kreditkartendaten aufgefordert werden. Augen auf beim Ebay-Verkauf also.