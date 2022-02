Berlin

Jan Toorops "Hetäre" nun in Sammlung der Nationalgalerie

18.02.2022, 11:21 Uhr | dpa

Die Sammlung der Nationalgalerie Berlin kann sich über einen wichtigen Zugang freuen. Das 1890 entstandene Gemälde "Hetäre" des niederländischen Künstlers Jan Toorop gehört nun zu den Beständen der aktuell sechs Häuser umfassenden Nationalgalerie. Der Ankauf wurde am Freitag in Berlin bekannt gegeben.

Das Gemälde zählt zu den Hauptwerken des niederländischen Künstlers Toorop (1858-1928). Aus Sicht der Alten Nationalgalerie ist es zudem ein zentrales Werk des europäischen Symbolismus. "Durch seinen großen Einfluss auf Künstler wie Gustav Klimt und Piet Mondrian gilt Toorop als eine Schlüsselfigur in der europäischen Kunst um 1900", hieß es. Allerdings seien insbesondere Ölgemälde des Künstlers bisher kaum in deutschen Sammlungen zu finden. "Das bedeutende Gemälde ergänzt die Darstellung der Moderne in der Sammlung der Nationalgalerie daher um eine wesentliche, internationale Position."

Hetären waren im Altertum gebildete Frauen, die Liebesdienste gegen Geld anboten. Ihr im Vergleich zu gewöhnlichen Prostituierten gehobener gesellschaftlicher Stand ist vergleichbar etwa dem von Mätressen in Frankreich oder Geishas in Japan.