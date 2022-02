Berlin

Städte rechnen teils mit deutlich mehr Blitzereinnahmen

23.02.2022, 06:12 Uhr | dpa

Angesichts des seit November bundesweit geltenden neuen Bußgeldkatalogs rechnen rheinland-pfälzische Städte künftig mit teils deutlich höheren Blitzereinnahmen. Trier erwartet ein "spürbares" Plus, Koblenz einen 40-prozentigen Anstieg der Einnahmen und auch Mainz geht von satten Mehreinnahmen aus. In Trier und Mainz liegt das auch an nennenswerten Einnahmen durch das Blitzen von Rotlichtsündern. Ob die höheren Bußgelder auch zu mehr Verkehrssicherheit führen, müsse noch abgewartet werden, betonte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin.