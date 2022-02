Berlin

Wieder Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen

25.02.2022, 08:23 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Sachsen erneut gestiegen. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Freitag bei 1220,4 nach 1143,5 am Donnerstag. Unterdessen sank der bundesweite Wert auf 1259,5 nach 1265,0 am Donnerstag.

Binnen 24 Stunden wurden den Gesundheitsämtern in Sachsen den Angaben zufolge 11.737 neue Corona-Fälle gemeldet. 8 weitere Todesfälle kamen laut RKI hinzu. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Sachsen den Angaben zufolge 14.288 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Das höchste Infektionsgeschehen im Freistaat verzeichnete das RKI im Landkreis Leipzig (1443,2) vor der Stadt Leipzig (1430,6). Die niedrigste Inzidenz wies der Landkreis Görlitz mit einem Wert von 953,1 aus.