Berlin

Anti-Kriegs-Demo am Samstag: Sonntag 20.000 erwartet

26.02.2022, 01:32 Uhr | dpa

Erneut wollen heute Hunderte Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine demonstrieren. Angemeldet sind 500 Teilnehmer am Brandenburger Tor, das Motto der Kundgebung lautet "Nein zu jedem imperialistischen Krieg - Solidarität mit der Ukraine".

Am Sonntag will ein Bündnis aus Gewerkschaften, linken Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen in Berlin demonstrieren. Die Veranstalter hoffen auf 20.000 Teilnehmer, die sich ab 13.00 Uhr auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule zusammenfinden wollen. Der Titel lautet: "Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa".