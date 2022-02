Berlin

Berlins Corona-Inzidenz unverändert hoch

26.02.2022, 11:19 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt auf einem hohen Wert. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch rund 1137 von 100.000 Menschen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervor. Am Vortag gab es den gleichen Wert. Bundesweit liegt die Zahl laut RKI bei rund 1253.

7082 neue Corona-Infektionen wurden registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 734.192. Ein weitere Todesfall kam dazu. Damit wurden bislang 4243 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.