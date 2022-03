Hilfsaktion von Alba

Berliner Basketballer holen Flüchtlinge aus der Ukraine

03.03.2022, 17:46 Uhr | t-online, mtt

Der Alba-Bus: Der Plan sieht vor, mit Spenden an die Grenze zur Ukraine zu fahren und mit Flüchtlingen zurück nach Berlin. (Quelle: Alba Berlin)

Der Alba-Teambus soll im Ukraine-Krieg gleich doppelt helfen: Der Plan sieht vor, dass er erst vollgepackt mit Hilfsgütern an die Grenze fährt – und dann mit Flüchtlingen an Bord zurück nach Berlin.

Normalerweise bringt der Alba-Teambus die Berliner Basketballer bequem zu Auswärtsspielen. Jetzt soll er, begleitet von russisch- und ukrainischsprachigen Alba-Mitarbeitern, zu einem humanitären Hilfseinsatz aufbrechen.

"Die Not in der Ukraine ist immens", heißt es auf der Internetseite des amtierenden deutschen Basketballmeisters. "Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg. Viele stecken an den Landesgrenzen fest und brauchen dringend Verpflegung und logistische Unterstützung."

Deshalb werde der Verein am Freitag Sachspenden einsammeln, sie dann mit dem Bus ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet bei Lviv bringen und von dort Kriegsflüchtlinge zurück nach Berlin bringen: "Alle Fans sind eingeladen, ihre Spenden am Freitag, den 4. März, zwischen 14 und 18 Uhr zur Alba-Geschäftsstelle in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu bringen."

Um diese Spenden bittet Alba Berlin:



Lebensmittel: Konserven jeglicher Art, die ohne Dosenöffner zu öffnen sind

Konserven jeglicher Art, die ohne Dosenöffner zu öffnen sind Haltbares Brot (eingeschweißt, mehrere Wochen haltbar)

Sofort verzehrfertige Dosenwürstchen

Energieriegel, Nüsse, Trockenfrüchte, Kekse (gut verpackt)

Stilles Mineralwasser, Säfte, Saftschorlen (verpackte 0,5 Liter Flaschen)

Instant-Tee und Instant-Kaffee

Kinder- und Hygieneartikel: Baby- und Kindernahrung (haltbar und direkt verzehrfertig)

Baby- und Kindernahrung (haltbar und direkt verzehrfertig) Babybrei

Gläschen

Obstgläschen

Abgepackte Snacks

Säftchen

Wegwerfwindeln & Feuchttücher

Damenbinden

Toilettenpapier (Trocken & Feucht)

Küchenrollenpapier

Ausrüstung & Material: Einwegteller, Einwegbecher, Einwegbesteck

Einwegteller, Einwegbecher, Einwegbesteck Isomatten, warme Decken und Schlafsäcke

Batterien (AA und AAA)

Powerbanks mit Kabel für mobile Geräte (vollständig aufgeladen)

Gaskocher & kleine Gasflaschen

Metalltöpfe

Thermoskannen

Taschenlampen (am Besten mit Rotlichtmodus)

Der Verein bittet die Fans, alles transportfähig verpackt abzugeben: Möglichst in nach Produktart sortierten Kartons, die von allen Seiten beschriftet sind. Wichtig für die Grenzkontrolle sei, dass Inhalt und Menge genau aufgelistet seien.

Die BR Volleys (Archivbild): Der Verein sammelt ebenfalls Hilfsgüter, um sie in Richtung Ukraine zu bringen. (Quelle: Andreas Gora/imago images)



BR Volleys bieten ebenfalls Hilfe an

Die Berlin Recycling Volleys haben eine ganz ähnliche Aktion geplant. Auch sie sammeln am Freitag Sachspenden ein, die mit dem Bus an die ukrainische Grenze gebracht werden sollen.

Sammelpunkt ist hier der Mannschaftsbus der BR Volleys auf dem Parkplatz vor dem Sportforum Hohenschönhausen. Gebraucht werden Hygieneartikel aller Art, haltbare Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke und warme Kleidung. Abgegeben können die Güter am freitag zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr am Rande des Freundschaftsspiels gegen die Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee.