Nord-Süd-Verbindung

Neue S-Bahn-Linie 21 soll in 15 Jahren fertig sein

05.03.2022, 10:01 Uhr | dpa

Menschen steigen am Bahnhof Südkreuz in eine S-Bahn ein (Archivbild): In einigen Jahren soll die direkte Verbindung in den Norden fertiggestellt sein. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)