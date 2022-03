Berlin

Corona-Inzidenz in Berlin sinkt weiter auf 892,4

05.03.2022, 11:35 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken und lag am Samstagmorgen bei 892,4. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Vor wenigen Tagen lagen die Zahlen in Berlin noch deutlich über 1000. Der Durchschnittswert für ganz Deutschland betrug am Samstagmorgen 1220,8 und ist somit im Vergleich zum Vortag (1196,4) wieder etwas gestiegen.

6107 neue Corona-Infektionen wurden innerhalb eines Tages in Berlin registriert; die Gesamtzahl betrug damit rund 767.847. Es kamen 3 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzu, so dass hier die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 4276 stieg.