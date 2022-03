Berlin

Polizei: 100 Beleidigungen und Schmierereien wegen Krieg

11.03.2022, 16:36 Uhr | dpa

Zwei Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Berliner Polizei rund 100 Straftaten wie Beleidigungen und Schmierereien zu dem Krieg registriert. Die meisten Taten seien anti-russisch, ein kleinerer Teil aber auch gegen die Ukraine gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch Farbbeutelwürfe seien bekannt geworden, Gewalttaten hingegen bislang nicht. In der Nacht zu Freitag hatten unbekannte Täter ein Feuer an einer deutsch-russischen Schule gelegt.