Protest-Aktion

Große Putin-Pappfigur vor Brandenburger Tor platziert

12.03.2022, 17:30 Uhr | dpa, pb

Putin-Wagen vor Brandenburger Tor: Die Pappfigur soll bei einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine am Sonntag in Berlin dabei sein. (Quelle: Paul Zinken/dpa)