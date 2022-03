Acht Flughäfen betroffen

Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf

21.03.2022, 17:51 Uhr | dpa

Eine Abflugtafel in der S-Bahnstation des Hamburger Flughafens zeigt ausgefallene Flüge an (Archivbild): Ein Anblick, auf den sich Fluggäste in der kommenden Woche einstellen sollten. (Quelle: imago / Hanno Bode)