Berlin

Weitere Kriegsflüchtlinge in Berlin angekommen

23.03.2022, 17:12 Uhr | dpa

In Berlin kommen unablässig neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an, allerdings nicht mehr ganz so viele wie vor einer oder zwei Wochen. Am Dienstag zählten die Behörden allein rund 3800 Menschen, die aus Zügen und Bussen stiegen. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Lagebericht der Sozialverwaltung hervor. Diese Zahl war am Montag schon ähnlich hoch. Untergebracht werden mussten vom Senat etwa 300 Geflüchtete, weniger als zuletzt. Andere wurden organisiert in andere Bundesländer gebracht, reisten privat weiter oder fanden in Berlin individuell ein Quartier.

Wie es weiter hieß, gewährten Berliner Sozialämter seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar bis zum 21. März für 11 658 Geflüchtete finanzielle Unterstützung. Dabei handelte es sich um Soforthilfen, aber auch um Anträge auf reguläre Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Viele Kriegsflüchtlinge sind auf Geld angewiesen. Sie haben zwar Bargeld von zu Hause dabei, können ihre wegen des Krieges faktisch wertlose Währung aber nirgendwo umtauschen. Soforthilfe können sie jederzeit beantragen, reguläre Sozialleistungen erst nach Registrierung. Sie werden dann nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt, obwohl sie keine Asylbewerber sind.