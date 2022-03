Rasante Verfolgungsfahrt

Zwölf Polizeiwagen jagen Wohnmobil durch Berlin

25.03.2022, 19:21 Uhr | dpa, t-online, ASS

Ein 35-Jähriger soll sich in einem gestohlenen Wohnmobil eine Verfolgungsjagd mit zwölf Einsatzwagen der Berliner Polizei geliefert haben. Anschließend floh er zu Fuß – doch die Beamten konnten den Verdächtigen schnappen.

Praktisch vor den Augen des Besitzers hat ein 35-Jähriger in Berlin-Charlottenburg ein Wohnmobil gestohlen. Er konnte nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei festgenommen werden, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Ermittlerinnen sichern Spuren an dem Wohnmobil: Die Polizei ermittelt. (Quelle: Morris Pudwell)



Der Besitzer des Fahrzeugs hatte die Beamten benachrichtigt, als er sah, wie der Mann am Donnerstagabend im Heinickeweg vor seinen Augen mit dem Wohnmobil davon fuhr. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, erkannte ein Einsatzwagen der Polizei schließlich das Gefährt und nahm die Verfolgung auf, konnte es jedoch nicht stoppen.



Verfolgungsjagd in Berlin: Verdächtiger flieht zu Fuß weiter

Mehr als zwölf Polizeiwagen sollen dem Wohnmobil demnach schließlich hinterhergejagt sein, bevor der Verdächtige in der Schwedter Straße gegen zwei am Straßenrand parkende Autos krachte und zu Fuß in einen Hauseingang floh.



Dort hätten Beamte den 35-jährigen Verdächtigen festgenommen, so die Polizei auf Nachfrage von t-online. Er sei erkennungsdienstlich behandelt und dann an ein Fachkommissariat für Kfz-Delikte übergeben worden. Laut Polizeisprecher besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.