Berlin

Achtjähriger angefahren: Mit Beinbruch in die Klinik

29.03.2022, 10:27 Uhr | dpa

Ein achtjähriger Junge auf einem Fahrrad ist bei einem Unfall in Berlin-Wedding schwer verletzt worden. Das Kind soll bei einer roten Ampel an der Iranischen Straße die Fahrbahn überquert haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 20-jähriger Autofahrer habe das Kind mit seinem Fahrzeug erfasst. Der Junge kam den Angaben zufolge nach dem Unfall am Montagnachmittag mit einem Beinbruch in eine Klinik. Der Autofahrer sei mit dem Schrecken davon gekommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittle.