Berlin

8-Jähriger in Adlershof von Paket-Auto überrollt

30.03.2022, 08:56 Uhr | dpa

Ein 8-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in Adlershof vom Auto eines Paketzustellers überrollt und schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Fahrer wollte seinen Transporter zurücksetzen und übersah dabei den Jungen, der auf seinem Fahrrad hinter ihm fuhr, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Transporter stieß den Jungen um und überrollte ihn anschließend. Der Junge konnte befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Paketfahrer stand unter Schock.