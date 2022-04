Berlin

Uferböschung brennt am Teltowkanal in Neukölln

01.04.2022, 07:54 Uhr | dpa

Die Uferböschung am Teltowkanal in Berlin Neukölln hat in der Nacht auf Freitag gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Morgen stand demnach an der Lahnstraße eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern in Flammen. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unbekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.