Schüsse bei Überfall auf Imbiss in Weißensee: Ein Verletzter

Mann festgenommen

Imbiss in Berlin-Weißensee überfallen – Schüsse

06.04.2022, 06:58 Uhr | dpa

Ein Raubüberfall im Berliner Norden endet blutig: Ein Imbiss wird überfallen, dann fallen Schüsse. Noch ist vieles unklar: Ist der von den Schüssen verletzte Mann der Räuber?

Bei einem Raubüberfall auf einen Imbiss in Berlin-Weißensee hat ein Mann in der Nacht eine Schussverletzung erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.



Der Mann gelte als ein Tatverdächtiger und sei festgenommen worden. Die Umstände des Überfalls am Mittwochmorgen in der Buschallee sind noch völlig unklar.

Ein großer Teil der Raubdelikte in Berlin wird in Geschäften begangen, 2020 vermehrt auch in Tankstellen. In 78 von 374 von der Polizei erfassten Überfällen wurden Menschen mit einer Schusswaffe bedroht, in zwei davon wurde tatsächlich geschossen. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik des Landes Berlin hervor.