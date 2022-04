Wer kennt diesen Mann?

Auf Taxifahrer eingeschlagen: Polizei sucht Verdächtigen

06.04.2022, 16:44 Uhr | t-online, ASS

Weil er ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte, soll ein Mann einen Berliner Taxifahrer angegriffen und verletzt haben. Nun hat die Polizei Fotos des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hilfe.

In Berlin fahndet die Polizei mit Fotos nach einem mutmaßlichen Schläger. Der Gesuchte steht im Verdacht, einen Taxifahrer angegriffen und in dessen Wagen randaliert zu haben – offenbar, weil dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Zu der Tat war es am 21. Januar gegen 17 Uhr am Taxistand am Bahnhof Südkreuz gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach soll der Verdächtige beim Einsteigen in das Fahrzeug keine Maske getragen haben.



Nachdem der Fahrer ihn gebeten hatte, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, soll der Gesuchte mehrfach auf den Kopf des Mannes eingeschlagen und anschließend im Taxi randaliert haben.



Polizei Berlin: Wer kennt den Gesuchten?

Der Taxifahrer habe das Fahrzeug daraufhin verlassen, soll von dem Mann aber verfolgt und eingeholt worden sein. Dann habe dieser den 47-Jährigen zu Boden getreten und geschlagen, bevor er floh. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.



Die Polizei fragt nun, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Er soll zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, schlank und etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Zudem habe er einen Bart sowie kurze Haare getragen und entspreche dem "südosteuropäischen Phänotypus". Auch Zeugen des Vorfalls, die bislang noch nicht in Kontakt mit der Polizei waren, sollen sich melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473133 entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden.