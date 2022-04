Berlin

Mann auf U-Bahngleise geschubst: Polizei fahndet mit Bildern

07.04.2022, 13:14 Uhr | dpa

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Berliner Polizei nach einem Mann, der einen anderen auf die U-Bahngleise schubste. Am Abend des 22. Januar war der Täter am Alexanderplatz mit einem 52-jährigen Mann in Streit geraten. Er schlug ihn erst und stieß ihn dann so, dass der Kontrahent das Gleichgewicht verlor, ins Gleisbett stürzte und sich verletzte. Zeugen halfen dem Opfer wieder auf den Bahnsteig und lösten Alarm aus. Der Täter floh.

Auf dem veröffentlichten Bild ist der Mann ganz in schwarz gekleidet und trägt eine Corona-Maske, unter der er nicht zu erkennen ist. Die Polizei bittet auch eine junge Frau, die dem Opfer half, sich zu melden.