Schwerer Unfall am Schloss Köpenick

Mutmaßlicher Dieb rast in denkmalgeschütztes Haus

12.04.2022, 07:33 Uhr | t-online, dpa, mtt

Der Transporter an der Hauswand: Der Wagen war laut Polizei wohl geklaut. (Quelle: Morris Pudwell)

Mehrere Verkehrsschilder umgemangelt, einen Telekommunikationskasten zerstört, durch ein Gebüsch gerast und rein in ein Haus: In Berlin hat ein Mann einen schweren Unfall mit einem offenbar geklauten Transporter gebaut.

Mit einem vermutlich gestohlenen Auto ist ein Mann in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Köpenick gegen eine Hauswand gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Identität des Mannes ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen seien weder andere Personen noch Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen, hieß es.

Unfall in Berlin-Köpenick: Möglicherweise war der Fahrer zu schnell unterwegs

Ein Reporter vor Ort schilderte den Unfallhergang: Von der "Langen Brücke" stadtauswärts fahrend, verlor der mutmaßliche Dieb gegen 1.30 Uhr offenbar die Kontrolle über den mit Handwerkszeug und Baumaschinen beladenen Kleintransporter.



Die Unfallstelle: Das Mietshaus gehört zu einem denkmalgeschützten Bauensemble am Schloss Köpenick. (Quelle: Morris Pudwell)



Möglicherweise, weil er zu schnell unterwegs war, sei der Mann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe mehrere Verkehrsschilder getroffen, einen Telekommunikationskasten vollständig zerstört und sei dann weiter durch ein Gebüsch, gegen einen Baum und letztlich in ein denkmalgeschütztes Mietshaus direkt am Schloss Köpenick gerast.

Die Feuerwehr musste den im Transporter eingeklemmten Mann dem Reporter zufolge mit schwerem Gerät aus dem Wagen holen.