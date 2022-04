Berlin

Erneute Palästinenser-Demonstration in Berlin angekündigt

27.04.2022, 17:21 Uhr | dpa

Eine Woche nach antisemitischen Vorfällen bei einer Demonstrationen palästinensischer Initiativen in Berlin ist erneut eine ähnliche Veranstaltung geplant. Angemeldet ist eine "Protestdemonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem" am Freitagnachmittag. Die Teilnehmer wollen vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln laufen. Die Polizei wird die Demonstration erneut besonders beobachten.

Am vergangenen Freitag und Samstag hatte es bei vergleichbaren Demonstrationen mit einigen Hundert pro-palästinensischen Teilnehmern Stein- und Böllerwürfe auf Polizisten gegeben. Die Polizei sprach auch von antisemitischen Rufen und volksverhetzenden Parolen. Besonders aggressiv sei eine Gruppe von 40 Jugendlichen gewesen. In einer Videosequenz vom Hermannplatz riefen junge Männer Äußerungen wie "Drecksjude". Mehrere Demonstranten wurden festgenommen.

Die Polizei hatte anschließend Kritik zurückgewiesen, dass die Demonstration am Samstag nicht beendet worden sei. Es komme darauf an, ob die antisemitischen Rufe und Parolen von Einzelnen, Gruppen oder aus einer ganzen Demonstration heraus erfolgten, sagte ein Polizeisprecher. Viele Politiker hatten die Ausbrüche von Antisemitismus verurteilt.