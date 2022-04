Berlin

Grüne beraten über Ukraine-Krieg und krisenfeste Wirtschaft

30.04.2022, 01:51 Uhr | dpa

Die Grünen kommen an diesem Samstag in Düsseldorf zu einem kleinen Parteitag zusammen, bei dem es vor allem um die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehen wird. Dabei stehen nicht nur die sicherheitspolitischen Schlussfolgerungen für Deutschland auf der Tagesordnung, sondern auch ein Bekenntnis zur Unterstützung des Wiederaufbaus in der Ukraine und zur Hilfe für Entwicklungsländer, die unter dem Ausfall von Getreidelieferungen aus der Ukraine leiden. Die 99 Delegierten wollen auf der halbtägigen Veranstaltung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zudem über aktualisierte Pläne für einen beschleunigten, dem Klimaschutz verpflichteten wirtschaftlichen Veränderungsprozess diskutieren.

Der sogenannte Länderrat ist der erste kleine Parteitag der Grünen seit der Wahl der neuen Co-Vorsitzenden Ricarda Land und Omid Nouripour Ende Januar. Dass Düsseldorf als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, ist wohl der NRW-Landtagswahl am 15. Mai geschuldet. Die Grünen lagen in Wählerumfragen in Nordrhein-Westfalen zuletzt mit um die 16 Prozent an dritter Stelle.