Berlin

Jubelkorso zum Titelgewinn von Trabzonspor am Kudamm

01.05.2022, 08:55 Uhr | dpa

Fußballfans haben am Samstagabend in Berlin mit einem Jubelkorso den Titelgewinn des türkischen Fußballvereins Trabzonspor mit dem Unentschieden gegen Antalyaspor gefeiert. Die Fans hatten sich dafür am Kurfürstendamm versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feierlichkeiten verliefen demnach weitestgehend friedlich - es kam lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kudamms.

Für Trabzonspor aus der türkischen Schwarzmeerstadt Trabzon ist es der insgesamt siebte Meistertitel in der Clubgeschichte. Zuvor war seit 1985 nur einmal keine Mannschaft aus Istanbul Meister in der Süper Lig geworden, nämlich Bursaspor im Jahr 2010.