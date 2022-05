Inzidenz in Sachsen bei 424,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen geht seit einigen Tagen zurück. Der Wert lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 424,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Wochenende hatte es kaum Neumeldungen gegeben. Am Freitag lag die Inzidenz laut RKI bei 536,8. Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag laut Robert Koch-Institut bei 632,2.