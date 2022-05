Barenboim muss nach Gefäßerkrankung Auftritte absagen

Berlin Barenboim muss nach Gef├Ą├čerkrankung Auftritte absagen Von dpa 03.05.2022 - 20:12 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der Dirigent Daniel Barenboim spricht bei einer Pressekonferenz. (Quelle: Henning Kaiser/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Der Dirigent und Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim, muss gesundheitsbedingt erneut Termine absagen. Diesmal ist die anstehende Tournee mit dem von ihm mitgegr├╝ndeten West-Eastern Divan Orchestra betroffen. Bei dem 79-J├Ąhrigen sei k├╝rzlich eine entz├╝ndliche Gef├Ą├čerkrankung diagnostiziert worden, hie├č es am Dienstag in einer Mitteilung des Orchesters. Barenboim befinde sich seit zwei Wochen in station├Ąrer Behandlung.

Die ├ärztinnen und ├ärzte erwarten laut Mitteilung eine vollst├Ąndige Genesung. Sie h├Ątten ihm dringend geraten, seine derzeitige Behandlung abzuschlie├čen und von der bevorstehenden Konzerttournee zur├╝ckzutreten, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren, hie├č es.

F├╝r Barenboim springt sein ehemaliger Assistent Thomas Guggeis ein. Der Staatskapellmeister an der Staatsoper wird zu Spielzeit 2023/24 als Generalmusikdirektor an die Oper Frankfurt wechseln. W├Ąhrend der Tournee im Mai spielt das West-Eastern Divan Orchestra Konzerte in Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien und Tschechien.

"Der R├╝ckzug von dieser Tournee ist schmerzlich f├╝r mich", wird Barenboim zitiert. Die Arbeit mit dem Orchester sei f├╝r ihn etwas ganz Besonderes. "Allerdings muss ich jetzt meiner Gesundheit den Vorrang geben."