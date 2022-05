Berlin Linke fordert stilles Gedenken an Ende des II. Weltkriegs Von dpa 04.05.2022 - 07:06 Uhr Lesedauer: 1 Min. Das Logo der Partei ist bei einem Sonderparteitag der Berliner Linken an einem Mikrophon angebracht. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Die Linke hat ihre Mitglieder aufgefordert, sich angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht an offiziellen Gedenkfeiern der Russischen F├Âderation zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu beteiligen. "Allen Opfern des Hitlerfaschismus gedenken wir auch in diesem Jahr und danken den Befreierinnen und Befreiern", hei├čt es in einer gemeinsamen Erkl├Ąrung der Partei, der Bundestagsfraktion und des Linke-Landesverbandes Berlin, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "An gro├če Feierlichkeiten anl├Ąsslich des Tages der Befreiung ist in diesem Jahr jedoch nicht zu denken."

Am 8. Mai 1945 war mit der Kapitulation von Nazi-Deutschland der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen. "Wir werden in diesem Jahr still gedenken, erinnern und mahnen: f├╝r eine friedliche Welt ohne Faschismus und Krieg", hei├čt es in der Erkl├Ąrung weiter, die von der Parteivorsitzenden Janine Wissler, den Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed-Ali und Dietmar Bartsch sowie der Berliner Landesvorsitzenden Katina Schubert unterzeichnet wurde.

"Wir werden an keinem Gedenken teilnehmen, das von der russischen F├Âderation ausgerichtet wird", sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden an keiner Veranstaltung teilnehmen, die in irgendeiner Weise der Kriegspropaganda der Russischen F├Âderation dienen kann." Das gelte auch f├╝r Veranstaltungen, die auf eine Relativierung des Faschismus hinausliefen. "Die Begr├╝ndung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist ja, dass es dort ein faschistische Regime g├Ąbe", sagte Schubert. Die Linke rufe s├Ąmtliche Mitglieder dazu auf, nicht an solchen Gedenkveranstaltungen teilzunehmen.