Polizei begleitet Beerdigung von erstochenem Clan-Mitglied

Die Polizei beobachtet und begleitet an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die Beerdigung eines am Samstag in Berlin-Neuk├Âlln get├Âteten Mannes aus der arabischst├Ąmmigen Clan-Szene. Zu der Bestattung werden auf dem Zw├Âlf-Apostel-Friedhof in Sch├Âneberg m├Âglicherweise einige hundert M├Ąnner erwartet. Schon nach der Tat hatten sich nachts etwa 200 M├Ąnner vor einem Krankenhaus versammelt. Der 25-J├Ąhrige war auf einer Kirmes im Park Hasenheide bei einem Streit erstochen worden. Der T├Ąter ist bislang nicht gefasst.