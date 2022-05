Kevin K├╝hnert scheitert derzeit an der Suche nach einer neuen Bleibe in Berlin . "Ich suche seit mittlerweile ├╝ber einem Jahr nach einer Wohnung. Ich habe gl├╝cklicherweise nicht wie andere den Druck, aus der aktuellen raus zu m├╝ssen, aber es ist eine wenig freudvolle Besch├Ąftigung", sagte der SPD-Generalsekret├Ąr im "Tagesspiegel Checkpoint"-Podcast "Berliner & Pfannkuchen" (Erscheinungstag Mittwoch).

"Nun ist es als Bundestagsabgeordneter so, dass man nicht ganz schlecht verdient, k├Ânnen ja alle nachlesen, wie viel das ist, es scheitert also im Gro├čen und Ganzen nicht am Geld. Es scheitert aber am Angebot."