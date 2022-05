Sängerin Luna mit "Bunte"-Musik-Talentpreis geehrt

Die deutsche Musikerin Luna ist mit dem "Bunte New Faces Award Music" ausgezeichnet worden. Die 19-JĂ€hrige nahm am Donnerstagabend am Berliner Alexanderplatz den Musik-Talentpreis von SĂ€ngerin Jasmin Wagner (42) und Moderatorin Evelyn Weigert (32) entgegen. Luna setzte sich gegen ihre Mitbewerber, den SĂ€nger Lie Ning und die Musikerin Nina Chuba, durch.