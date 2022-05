Schwedt/Oder Habeck besucht Raffinerie - Woidke will sichere Versorgung Von dpa 06.05.2022 - 14:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) spricht bei einer Pressekonferenz. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) reist am Montag zur PCK-Raffinerie nach Schwedt. Er will dort mit Gesch├Ąftsf├╝hrung und Belegschaft sprechen, teilte sein Ministerium am Freitag in Berlin mit. Der Besuch steht im Zusammenhang mit dem geplanten ├ľl-Embargo der EU gegen Russland. Brandenburgs Ministerpr├Ąsident Dietmar Woidke (SPD) fordert von Habeck, dass die Versorgung der Region gesichert wird. Er bat ihn am Freitag um Unterst├╝tzung des Bundes, damit weitreichende negative Folgen durch ein Embargo f├╝r Verbraucher und Wirtschaft verhindert werden und die Raffinerie erhalten werden kann. Schwedts B├╝rgermeisterin Annekathrin Hoppe (parteilos) hatte Habeck in die Stadt eingeladen.

In Schwedt in der Uckermark endet die Pipeline "Druschba" (Freundschaft) aus Russland. Das ├ľl wird in der Raffinerie PCK verarbeitet. Sie wird vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert und gilt als Kernproblem daf├╝r, dass Deutschland nicht schneller von russischen ├ľllieferungen unabh├Ąngig wird. Die Anlage hat nach Angaben der Landesregierung rund 1200 Mitarbeiter. Woidke wies darauf hin, dass die Raffinerie gro├če Bedeutung f├╝r die sichere Versorgung gro├čer Teile Ostdeutschlands mit Treibstoffen habe.

"Erstens m├╝ssen f├╝r den Betrieb der Raffinerie sichere Alternativen gefunden werden, um die Versorgungssicherheit in gro├čen Teilen Ostdeutschlands weiter zu gew├Ąhrleisten", schrieb Woidke an Habeck in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur und den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" vorlag. "Zweitens m├╝ssen die Arbeitspl├Ątze in der Raffinerie, aber auch bei allen beteiligten Unternehmen mit geeigneten Ma├čnahmen der Bundesregierung gesichert werden. Und drittens ben├Âtigt die Region, bei einer rein politischen Entscheidung wie dieser zu einem Embargo russischen ├ľls, politische und finanzielle Unterst├╝tzung f├╝r die notwendigen Umbau- und Transformationsma├čnahmen."